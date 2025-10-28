Cégjegyzék
Continental
Continental Megoldástervező Fizetések

A Megoldástervező kompenzáció in India a Continental cégnél összesen ₹2.61M yearként a Solution Architect szinthez.

Átlagos Teljes Juttatás

₹2.19M - ₹2.57M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Mik a karrierszintek a Continental?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Continental cégnél in India évi ₹2,731,936 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Continental cégnél a Megoldástervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,914,690.

Egyéb források