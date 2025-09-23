Cégjegyzék
Comcast
Comcast Műszaki író Fizetések

Az átlagos Műszaki író teljes kompenzáció in United States a Comcast cégnél $63K és $87.8K yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

$67.5K - $79.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

15%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

40%

ÉV 5

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (40.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU + Options

A Comcast cégnél a RSU + Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Műszaki író pozīcijai Comcast in United States, ir gada kopējā atlīdzība $87,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Műszaki író pozīcijai in United States, ir $63,000.

Egyéb források