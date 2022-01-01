Cégjegyzék
Disney
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Disney Fizetések

A Disney fizetése $50,250 éves teljes kompenzációtól egy Adminisztratív asszisztens pozícióhoz az alsó végén $477,667-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Disney. Utoljára frissítve: 9/3/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Webfejlesztő

Termékmenedzser
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Terméktervező
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Tervező

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Szoftvermérnöki vezető
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Pénzügyi elemző
Median $109K
Adattudós
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Adatelemző
Median $120K
Műszaki programvezető
Median $180K
Projektmenedzser
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Üzleti elemző
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Kiberbiztonsági elemző
Median $158K
Értékesítés
Median $99.5K

Ügyfélmenedzser

Adattudományi vezető
Median $400K
Programvezető
Median $180K
Terméktervezési vezető
Median $328K
Megoldástervező
Median $416K

Adatarchitekt

Cloud Security Architect

UX kutató
Median $158K
Ügyfélszolgálat
Median $60K
Emberi erőforrások
Median $140K
Könyvelő
Median $85K

Műszaki Könyvelő

Üzletfejlesztés
Median $165K
Informatikus (IT)
Median $178K
Marketing műveletek
Median $150K
Toborzó
Median $115K
Adminisztratív asszisztens
$50.3K
Üzleti műveletek
$296K
Üzleti műveletek vezető
$53.6K
Automatizálási mérnök
$93.5K
Vállalati fejlesztés
$226K
Grafikus tervező
$90.5K
Hardvermérnök
$85.6K
Jogi
Median $266K
Vezetési tanácsadó
$86.2K
Marketing
$209K

Termékmarketing Vezető

Teljes juttatási csomag
$148K
Kockázati tőkebefektető
$95.9K

Elemző

Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Disney cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Disney cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (16.50% féléves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.50% féléves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (17.00% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Disney cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Disney cégnél: Termékmenedzser at the P7 level évi $477,667 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Disney cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Disney cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források