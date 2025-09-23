A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Citadel cégnél $405K yearként a L1 szinthez és $608K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $525K. Tekintsd meg a Citadel teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
