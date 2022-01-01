Cégjegyzék
Ramp
Ramp Fizetések

A Ramp fizetése $76,380 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $595,400-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Ramp. Utoljára frissítve: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Terméktervező
Median $189K

UX Tervező

Webtervező

Toborzó
Median $135K

Termékmenedzser
Median $275K
Marketing
Median $200K

Termékmarketing Vezető

Üzleti műveletek
$149K
Üzleti elemző
$261K
Ügyfélszolgálat
$76.4K
Adattudós
$161K
Emberi erőforrások
$333K
Értékesítés
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Szoftvermérnöki vezető
$269K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ramp cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Ramp cégnél: Szoftvermérnök at the Staff Software Engineer level évi $595,400 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ramp cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $259,416.

