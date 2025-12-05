A Adattudós kompenzáció in United States a Cigna cégnél $105K yearként a Lead Analyst szinthez és $172K yearként a Senior Advisor szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $155K. Tekintsd meg a Cigna teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Senior Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Analyst
$105K
$101K
$0
$4.6K
Advisor
$138K
$127K
$0
$10.8K
Senior Advisor
$172K
$152K
$0
$20.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Cigna cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
