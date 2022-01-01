Cégkönyvtár
Aetna
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Aetna Fizetések

Aetna fizetési tartománya $25,425 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $258,703 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Aetna. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Adattudós
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Egészségügyi informatika

Szoftverfejlesztő
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Adatmérnök

Aktuárius
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Termékvezető
Median $201K
Informatikus
Median $102K
Könyvelő
$95.1K
Üzleti elemző
$101K
Üzletfejlesztés
$115K
Építőmérnök
$58.8K
Adatelemző
$115K
Pénzügyi elemző
$82.6K
Menedzsment tanácsadó
$172K
Termékdizájner
$25.4K
Projektmenedzser
$98K
Értékesítés
$101K
Szoftverfejlesztési vezető
$199K
Megoldásépítész
$259K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Aetna-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $258,703 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Aetna-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,355.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Aetna-nél

Kapcsolódó cégek

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források