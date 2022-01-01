Checkr Fizetések

Cégjegyzék
A Checkr fizetése $73,630 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $360,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Checkr. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Szoftvermérnök
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $351K
Ügyfélszolgálat
$73.6K

Adatelemző
$181K
Pénzügyi elemző
$191K
Emberi erőforrás
$258K
Marketing
$226K
Terméktervező
Median $220K
Termékmenedzser
Median $360K
Programmenedzser
$122K
Toborzó
Median $172K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Checkr cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Checkr cégnél: Termékmenedzser évi $360,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Checkr cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $205,475.

