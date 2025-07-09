Cégkönyvtár
Centrica
Centrica Fizetések

Centrica fizetési tartománya $38,420 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $117,761 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Centrica. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $103K
Adminisztratív asszisztens
$38.7K
Ügyfélszolgálat
$38.4K

Villamosmérnök
$66.8K
Termékvezető
$118K
GYIK

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Centrica הוא Termékvezető at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $117,761. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Centrica הוא $66,842.

Egyéb források