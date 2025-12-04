Cégjegyzék
Centrica
Centrica Termékmenedzser Fizetések

Tekintsd meg a Centrica teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$77.8K - $94K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Centrica?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Centrica cégnél in United Kingdom évi £73,753 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centrica cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £54,043.

Egyéb források

