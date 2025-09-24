A Hardvermérnök kompenzáció in Germany a Bosch Global cégnél €81.2K yearként a EG12 szinthez és €99.1K yearként a EG16 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Germany csomag összesen €100K. Tekintsd meg a Bosch Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/24/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
