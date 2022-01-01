Cégjegyzék
Celonis Fizetések

A Celonis fizetése $42,346 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $205,800-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Celonis. Utoljára frissítve: 9/10/2025

$160K

Szoftvermérnök
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $150K
Értékesítési mérnök
Median $170K

Üzleti elemző
Median $42.3K
Vezetési tanácsadó
Median $200K
Szoftvermérnöki vezető
Median $178K
Terméktervező
Median $94.3K
Ügyfélszolgálat
$181K
Ügyfél-sikeresség
$201K
Adattudományi vezető
$89.5K
Adattudós
$89.1K
Pénzügyi elemző
$63.8K
Emberi erőforrások
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing műveletek
$90.5K
Partnermenedzser
$131K
Programvezető
$164K
Projektmenedzser
$159K
Értékesítés
$115K
Megoldástervező
$94.5K

Adatarchitekt

Műszaki programvezető
$201K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Celonis cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Celonis cégnél: Emberi erőforrások at the Common Range Average level évi $205,800 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Celonis cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $125,214.

