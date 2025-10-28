Cégjegyzék
Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in China a AppLovin cégnél CN¥397K és CN¥578K yearként között mozog. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CN¥455K - CN¥519K
China
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)



A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a AppLovin cégnél in China évi CN¥577,898 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppLovin cégnél a Marketing szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥396,693.

