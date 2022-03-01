Angi Fizetések

Cégjegyzék
A Angi fizetése $49,750 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $280,812-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Angi. Utoljára frissítve: 8/29/2025

$160K

Szoftvermérnök
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $195K
Szoftvermérnöki vezető
L3 $274K
L4 $281K

Adattudós
Median $207K
Terméktervező
Median $138K
Toborzó
Median $130K
Adminisztratív asszisztens
$112K
Üzleti elemző
$167K
Pénzügyi elemző
$169K
Emberi erőforrások
$130K
Marketing
$78.6K
Értékesítés
$49.8K
UX kutató
$184K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Angi cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

The highest paying role reported at Angi is Szoftvermérnöki vezető at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

Egyéb források