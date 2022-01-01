Cégjegyzék
Chewy
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Chewy Fizetések

A Chewy fizetése $41,392 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $557,200-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Chewy. Utoljára frissítve: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Üzleti intelligencia mérnök

Kutató tudós

Adattudós
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Termékmenedzser
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Szoftvermérnöki vezető
Software Development Manager $304K
Director $519K
Terméktervező
Median $170K

UX tervező

Pénzügyi elemző
Median $140K
Programmenedzser
Median $219K
Technikai programmenedzser
Median $260K
Üzleti elemző
Median $170K
Marketing
Median $296K
Projektmenedzser
Median $202K
Adatelemző
Median $157K
Üzleti műveletvezető
Median $128K
Emberi erőforrás
Median $200K
Marketing műveletvezető
Median $61.3K
Informatikus (IT)
Median $230K
Üzleti műveletek
$112K
Üzletfejlesztés
$487K
Ügyfélszolgálat
$41.4K
Adattudományi vezető
$557K
Terméktervezési vezető
$201K
Toborzó
Median $172K
Értékesítés
$145K
Megoldástervező
$251K

Adat architekt

Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Chewy cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Chewy cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $557,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chewy cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $204,651.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Chewy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források