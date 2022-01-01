Imenik tvrtki
Zipline
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Zipline Plaće

Plaće u Zipline kreću se od $136,591 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $243,800 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zipline. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Menadžer Proizvoda
Median $157K
Poslovni Analitičar
$206K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Hardverski Inženjer
$244K
Pravni
$239K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zipline je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $243,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zipline je $199,702.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zipline

Povezane tvrtke

  • DevFactory
  • OpenSea
  • Interos
  • Stripe
  • Citadel
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi