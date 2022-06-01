Imenik tvrtki
Zeta Global Plaće

Plaće u Zeta Global kreću se od $6,636 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $392,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zeta Global. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $62.6K
Analitičar Podataka
$136K
Znanstvenik Podataka
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing Operacije
$6.6K
Dizajner Proizvoda
$115K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$392K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zeta Global je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $392,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zeta Global je $88,740.

