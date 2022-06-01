Zeta Global Plaće

Plaće u Zeta Global kreću se od $6,636 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $392,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zeta Global . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025