Imenik tvrtki
YourMechanic
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

YourMechanic Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United States u YourMechanic ukupno iznosi $150K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u YourMechanic. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Medijan paketa
company icon
YourMechanic
Data Scientist
Mountain View, CA
Ukupno godišnje
$150K
Razina
L4
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u YourMechanic?
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u YourMechanic in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u YourMechanic za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $150,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za YourMechanic

Povezane tvrtke

  • Houzz
  • Bankers Healthcare Group
  • Freshly
  • GrubMarket
  • Miso Robotics
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yourmechanic/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.