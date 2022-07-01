Wisk Plaće

Plaće u Wisk kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $232,155 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wisk . Zadnje ažuriranje: 9/11/2025