Wisk
Wisk Plaće

Plaće u Wisk kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $232,155 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wisk. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $176K
Zrakoplovni Inženjer
$153K
Hardverski Inženjer
$232K

Ljudski Resursi
$133K
Strojarki Inženjer
$216K
Dizajner Proizvoda
$101K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Wisk je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $232,155. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Wisk je $164,130.

