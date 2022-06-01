Imenik tvrtki
Verbit
Verbit Plaće

Plaće u Verbit kreću se od $32,238 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $162,670 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Verbit. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Menadžer Proizvoda
$130K
Regrutač
$32.2K
Softverski Inženjer
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$109K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Verbit je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $162,670. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verbit je $119,343.

