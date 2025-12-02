Imenik tvrtki
UserTesting
UserTesting Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Canada u UserTesting kreće se od CA$128K do CA$176K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u UserTesting. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$100K - $119K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$92.6K$100K$119K$127K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u UserTesting in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$175,657. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UserTesting za ulogu Menadžer Projekta in Canada je CA$128,306.

