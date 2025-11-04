Menadžer Proizvoda naknada in India u ThoughtWorks kreće se od ₹2.78M year za Senior Product Manager do ₹7.17M year za Principal Product Manager. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹3.46M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtWorks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
