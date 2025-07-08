Imenik tvrtki
The University of Sydney
The University of Sydney Plaće

Plaće u The University of Sydney kreću se od $65,826 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $100,496 za Poslovni Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika The University of Sydney. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $69.7K
Znanstvenik Podataka
Median $76.6K
Poslovni Analitičar
$100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$65.8K
ČPP

The highest paying role reported at The University of Sydney is Poslovni Analitičar at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

