Thales Plaće

Plaće u Thales kreću se od $20,100 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $176,880 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Thales. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $73K
Arhitekt Rješenja
Median $84.1K

Znanstvenik Podataka
Median $40.2K
Prodaja
Median $161K
Administrativni Asistent
$48.8K
Zrakoplovni Inženjer
$76K
Kemijski Inženjer
$20.5K

Istraživački Inženjer

Elektroinženjer
$66.9K
Hardverski Inženjer
$23.5K
IT Tehnolog
$20.1K
Pravni
$64.1K
Strojarki Inženjer
$86.5K
Optički Inženjer
$41.9K
Dizajner Proizvoda
$175K
Menadžer Proizvoda
$65K
Menadžer Projekta
$90.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$177K
Menadžer Tehničkih Programa
$52.7K
Tehnički Pisac
$44K
UX Istraživač
$70.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Thales je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $176,880. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thales je $65,001.

