Swiftly
Swiftly Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Swiftly ukupno iznosi $443K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swiftly. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$443K
Razina
Principal Software Engineer
Osnovna plaća
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiftly?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Swiftly, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Swiftly in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $443,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Swiftly za ulogu Softverski Inženjer in United States je $200,000.

Ostali resursi