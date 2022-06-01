Direktorij Tvrtki
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Plaće

Raspon plaća Stanley Black & Decker je od $40,603 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $433,508 za Voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Stanley Black & Decker. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Strojarski inženjer
Median $95K
Softverski inženjer
Median $112K
Voditelj proizvoda
Median $134K

Hardverski inženjer
Median $89K
Poslovni analitičar
$104K
Razvoj poslovanja
$236K
Analitičar podataka
$42.6K
Voditelj znanosti o podacima
$213K
Znanstvenik podataka
Median $150K
Financijski analitičar
$89.1K
Grafički dizajner
$146K
Ljudski resursi
$61.2K
Marketing
Median $140K
Dizajner proizvoda
$80.4K
Voditelj programa
$434K
Voditelj projekta
$40.6K
Prodaja
$152K
Voditelj softverskog inženjerstva
$164K
Arhitekt rješenja
$60.3K
Tehnički voditelj programa
$141K
Često postavljena pitanja

El rol con mayor salario reportado en Stanley Black & Decker es Voditelj programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $433,508. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Stanley Black & Decker es $123,000.

