Direktorij Tvrtki
Standard Cognition
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Standard Cognition Plaće

Raspon plaća Standard Cognition je od $130,650 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $316,575 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Standard Cognition. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $190K
Znanstvenik podataka
$131K
Voditelj softverskog inženjerstva
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki Standard Cognition, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Standard Cognition je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $316,575. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Standard Cognition je $190,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Standard Cognition

Povezane tvrtke

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi