Imenik tvrtki
Sportradar
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Sportradar Plaće

Plaće u Sportradar kreću se od $84,253 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $136,518 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Sportradar. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $93.6K
Poslovni Analitičar
$133K
Znanstvenik Podataka
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Proizvoda
$84.3K
Menadžer Programa
$93.9K
Menadžer Projekta
$96.5K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Sportradar je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $136,518. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sportradar je $95,220.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Sportradar

Povezane tvrtke

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi