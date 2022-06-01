Sportradar Plaće

Plaće u Sportradar kreću se od $84,253 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $136,518 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Sportradar . Zadnje ažuriranje: 9/20/2025