Snowflake Plaće

Plaće u Snowflake kreću se od $37,476 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $979,200 za Menadžer Znanosti Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Snowflake. Zadnje ažuriranje: 11/17/2025

Softverski Inženjer
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Prodaja
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Predstavnik razvoja prodaje

Izvršni direktor računa

Arhitekt Rješenja
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arhitekt podataka

Arhitekt cloud sigurnosti

Menadžer Proizvoda
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $616K
M4 $769K
Prodajni Inženjer
IC3 $303K
IC4 $297K
Menadžer Tehničkih Programa
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Znanstvenik Podataka
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Dizajner Proizvoda
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX dizajner

Financijski Analitičar
Median $118K
Ljudski Resursi
Median $185K
Regrutер
Median $170K

Sourcer

Računovođa
Median $226K

Tehnički računovođa

Poslovni Analitičar
Median $155K
Informatičar (IT)
Median $256K
Pravni
Median $210K
Menadžer Projekta
Median $300K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $105K
Menadžer Programa
Median $240K
Poslovne Operacije
$370K
Menadžer Poslovnih Operacija
$784K
Poslovni Razvoj
$289K
Korisnička Služba
$37.5K
Analitičar Podataka
$210K
Menadžer Znanosti Podataka
$979K
Grafički Dizajner
$623K
Marketing
$174K
Marketinške Operacije
$121K
Operacije s Ljudima
$194K
Operacije Prihoda
$480K
Tehnički Menadžer Računa
$134K
Tehnički Pisac
$303K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snowflake, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Snowflake je Menadžer Znanosti Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $979,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Snowflake je $290,692.

