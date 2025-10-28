Imenik tvrtki
Sleep Number
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Sleep Number Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u Sleep Number kreće se od $338K do $480K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sleep Number. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$383K - $435K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$338K$383K$435K$480K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Znanstvenik Podataka prijavas u Sleep Number za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Sleep Number, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Sleep Number in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $480,260. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sleep Number za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $337,810.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Sleep Number

Povezane tvrtke

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi