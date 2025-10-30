Menadžer Programa naknada in United States u Remitly kreće se od $218K year za L3 do $272K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $250K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Remitly. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Remitly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)