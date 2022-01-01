Imenik tvrtki
Relativity Plaće

Plaće u Relativity kreću se od $102,060 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $298,500 za Poslovne Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Relativity. Zadnje ažuriranje: 10/25/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $140K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $210K

Dizajner Proizvoda
Median $119K
Poslovne Operacije
$299K
Menadžer Znanosti o Podacima
$217K
Znanstvenik Podataka
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Istraživač
$110K
Raspored Stjecanja

5%

GOD 1

15%

GOD 2

30%

GOD 3

50%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Relativity, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 5% stječe se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (30.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 4th-GOD (50.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Relativity je Poslovne Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Relativity je $147,131.

Ostali resursi