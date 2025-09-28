Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in United States u realtor.com kreće se od $111K year za T1 do $255K year za T6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $195K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u realtor.com?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u realtor.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $349,249. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u realtor.com za ulogu Softverski Inženjer in United States je $185,800.

