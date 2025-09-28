Softverski Inženjer naknada in United States u realtor.com kreće se od $111K year za T1 do $255K year za T6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $195K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u realtor.com. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
