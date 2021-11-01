monday.com Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u monday.com kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške na donjoj strani do $211,393 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika monday.com. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $145K
Korisnička Podrška
$86.6K

Operacije Korisničke Podrške
$64.7K
Uspjeh Korisnika
$85.6K
Analitičar Podataka
$83.7K
Ljudski Resursi
$106K
Dizajner Proizvoda
$90.2K
Menadžer Projekta
$136K
Prodajni Inženjer
$127K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$211K
Arhitekt Rješenja
$118K
Ukupne Nagrade
$79.1K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U monday.com, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u monday.com je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $211,393. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u monday.com je $111,996.

