Migo
Migo Plaće

Plaće u Migo kreću se od $35,999 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $53,205 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Migo. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Analitičar Podataka
$39.8K
Dizajner Proizvoda
$36K
Menadžer Proizvoda
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softverski Inženjer
Median $50.8K
ČPP

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Migo on Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $53,205. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Migo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $45,290.

