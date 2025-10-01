Imenik tvrtki
Kyndryl
Kyndryl Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Kyndryl kreće se od ₹855K year do ₹2.64M. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.14M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyndryl. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Band 6
(Početni nivo)
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Kyndryl?

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Kyndryl in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,639,543. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kyndryl za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹1,132,651.

Ostali resursi