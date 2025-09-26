Imenik tvrtki
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Kingdom u Jaguar Land Rover ukupno iznosi £41.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Jaguar Land Rover. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£41.8K
Razina
L2
Osnovna plaća
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.9K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Jaguar Land Rover?

£122K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

ČPP

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Softverski Inženjer chez Jaguar Land Rover in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £77,314. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Jaguar Land Rover pour le poste Softverski Inženjer in United Kingdom est de £40,209.

