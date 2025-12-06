Imenik tvrtki
IPE Global
IPE Global Pravni Plaće

Prosječna Pravni ukupna naknada in India u IPE Global kreće se od ₹311K do ₹442K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IPE Global. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$4K - $4.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$3.5K$4K$4.8K$5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u IPE Global?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Pravni u IPE Global in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹441,846. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IPE Global za ulogu Pravni in India je ₹311,214.

