Arhitekt Rješenja naknada in Canada u Instacart ukupno iznosi CA$251K year za L5. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$188K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

CA$226K

Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Data Architect

Cloud Security Architect

ČPP

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Instacart

