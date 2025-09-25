Imenik tvrtki
Instacart
  • Plaće
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plaće

Instacart Menadžer Projekta Plaće

Menadžer Projekta naknada in United States u Instacart ukupno iznosi $181K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $167K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Project Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Project Manager 2
$181K
$166K
$15K
$0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Instacart in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $302,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Instacart za ulogu Menadžer Projekta in United States je $154,000.

