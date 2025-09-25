Imenik tvrtki
Instacart
Instacart Financijski Analitičar Plaće

Financijski Analitičar naknada in United States u Instacart ukupno iznosi $210K year za L5. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Instacart. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$179K - $209K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$166K$179K$209K$232K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u Instacart in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $232,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Instacart za ulogu Financijski Analitičar in United States je $165,750.

