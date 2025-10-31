Imenik tvrtki
inDriver
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

inDriver Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Cyprus u inDriver ukupno iznosi €64.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u inDriver. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Ukupno godišnje
€64.9K
Razina
hidden
Osnovna plaća
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u inDriver in Cyprus ima godišnju ukupnu naknadu od €79,689. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u inDriver za ulogu Znanstvenik Podataka in Cyprus je €64,911.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za inDriver

Povezane tvrtke

  • Square
  • Intuit
  • Databricks
  • Snap
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi