Haus Plaće

Plaće u Haus kreću se od $140,700 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $199,000 za Operacije Prihoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Haus. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Operacije Prihoda
$199K
Softverski Inženjer
$141K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Haus je Operacije Prihoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $199,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Haus je $169,850.

