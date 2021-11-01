Direktorij Tvrtki
Exact Sciences
Exact Sciences Plaće

Raspon plaća Exact Sciences je od $108,455 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovne operacije na donjem kraju do $353,760 za Pravni na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Exact Sciences. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $115K

Full-stack softverski inženjer

Biomedicinski inženjer
$171K
Poslovne operacije
$108K

Poslovni analitičar
$149K
Analitičar podataka
$149K
Znanstvenik podataka
$141K
Informatolog (IT)
$150K
Pravni
$354K
Dizajner proizvoda
$132K
Voditelj proizvoda
$241K
Voditelj projekta
$175K
Prodaja
$196K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Exact Sciences is Pravni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

