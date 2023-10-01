Imenik tvrtki
eQ Technologic Plaće

Plaće u eQ Technologic kreću se od $21,310 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $88,896 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika eQ Technologic. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $28.9K

Backend Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
$21.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$88.9K

Arhitekt Rješenja
$53.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u eQ Technologic je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $88,896. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u eQ Technologic je $41,087.

