Deloitte
  • Plaće
  • Menadžer Projekta
  • L2

Menadžer Projekta Razina

L2

Razine u Deloitte

Razine u Deloitte
  1. L1Analyst
  2. L2Consultant
  3. L3Senior Consultant
    Prikaži 3 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
$93,500
Osnovna plaća
$88,667
Dionice ()
$0
Bonus
$4,833
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o plaćama
Najnoviji podaci o plaćama

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
