Databricks Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Databricks kreće se od $441K year za M2 do $1.2M year za M5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $1.13M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus M2 Manager I $441K $231K $170K $40.5K M3 Manager II $945K $239K $671K $35.4K M4 Senior Manager $1.15M $247K $867K $37.1K M5 Director $1.2M $301K $865K $31K Prikaži 3 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Databricks ?

