Softverski Inženjer naknada in United States u Databricks kreće se od $255K year za L3 do $1.26M year za L7. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $252K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
