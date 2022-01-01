Imenik tvrtki
Cerner
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Cerner Plaće

Plaće u Cerner kreću se od $2,387 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $195,640 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cerner. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Savjetnik za Upravljanje
Median $58.3K
Arhitekt Rješenja
Median $91.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Poslovne Operacije
$53.3K
Poslovni Analitičar
$49.8K
Korisnička Služba
$51.7K
Analitičar Podataka
$68.7K
Menadžer Znanosti Podataka
$58.1K
Znanstvenik Podataka
$63.7K
Ljudski Resursi
$14.1K
Informatičar (IT)
$124K
Dizajner Proizvoda
Median $100K
Menadžer Proizvoda
$2.4K
Menadžer Programa
Median $95.8K
Prodaja
$196K
Prodajni Inženjer
$87.6K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$140K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$19.3K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $97.6K
Tehnički Pisac
$88.6K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cerner je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $195,640. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cerner je $61,012.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cerner

Povezane tvrtke

  • Alithya
  • Pushpay
  • Dentsply Sirona
  • EPAM Systems
  • Sprint
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi