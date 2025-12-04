Imenik tvrtki
Centre for Development of Advanced Computing
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Informatičar (IT)

  • Sve Informatičar (IT) plaće

Centre for Development of Advanced Computing Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Centre for Development of Advanced Computing kreće se od ₹529K do ₹722K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Centre for Development of Advanced Computing. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$6.4K - $7.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Informatičar (IT) prijavas u Centre for Development of Advanced Computing za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Centre for Development of Advanced Computing?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Informatičar (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Centre for Development of Advanced Computing ima godišnju ukupnu naknadu od ₹722,059. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centre for Development of Advanced Computing za ulogu Informatičar (IT) je ₹529,095.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Centre for Development of Advanced Computing

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Spotify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-advanced-computing/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.